İran: "Petrolün varil fiyatının 200 dolar olmasına hazırlanın”

İran, dünyanın petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasına hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi.

Aynı gün Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 1970’lerden bu yana görülen en büyük petrol şoklarından birini sınırlamak amacıyla stratejik rezervlerden büyük çaplı petrol salımı yapılmasını tavsiye etti.

Sabah saatlerinde ise Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerini gördü. Petrol fiyatlarında günlük yükseliş yüzde 7'ye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump askeri operasyonların ne kadar süreceğine ilişkin bir takvim vermedi ve savaşın henüz sona erdirilmesine hazır olmadığını ima etti.

İranlı yetkililer uzun süreli bir ekonomik şok yaratmayı amaçladıklarını açıkça dile getirdi. İran askeri komutanlığı sözcüsü İbrahim Zolfaqari, Washington’a hitaben yaptığı açıklamada “Petrolün varil fiyatının 200 dolar olmasına hazırlanın. Çünkü petrol fiyatı bölgesel güvenliğe bağlıdır ve siz bunu istikrarsızlaştırdınız” dedi.

Tahran’da bir bankanın ofislerinin gece saldırısında vurulmasının ardından Zolfaqari, İran’ın ABD veya İsrail ile iş yapan bankalara saldırılarla karşılık vereceğini söyledi ve Orta Doğu’daki insanların bankalardan en az bin metre uzak durması gerektiğini belirtti.