İtalya Savunma Bakanlığı: Erbil'deki üssümüze füze isabet etti

İtalyan Savunma Bakanlığı, Erbil'deki İtalyan üssüne gece saatlerinde bir füze isabet ettiğini açıkladı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, bakanlık saldırının arkasında kimin olduğuna inandığı konusunda bir yorum yapmadı.

İtalya'nın Erbil'de peşmerge güçlerine eğitim veren 300 dolayında askeri bulunuyor. ABD üslerinin de bulunduğu Erbil, savaşın başlangıcından bu yana İan ve İran destekli milislerin misillemelerine hedef oluyor.