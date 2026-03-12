“39 çalışanla ilgili karar geri çekildi”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na bağlı Emek-İş Sendikası’nın, Ektam Kıbrıs Ltd. bünyesinde başlattığı süresiz grev devam ederken, sendikalı çalışmak istedikleri gerekçesiyle işten durdurulan 39 emekçiyle ilgili alınan "ara emri" kapsamında bugün mahkemede işveren tarafı dinlendi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davacı Emek-İş Sendikası’nı temsilen Av. Eda Aşan ile Av. Serkan Mesutoğlu hazır bulundu.

Bir önceki celsede, Ektam Kıbrıs Ltd.’nin 6 Şubat’ta toplu şekilde işten bir ay sonra durdurulacaklarını bildirdiği 37 kişi ile işten derhal durdurulduğu belirtilen 2 kişi olmak üzere toplam 39 emekçi için ara emri alınmıştı.

Bugünkü duruşmada ise, Ektam Kıbrıs Ltd. Direktörü Yusuf Güçlü tanık olarak dinlendi.

Güçlü, şirkete yeni direktör olarak atandığını belirterek, 6 Şubat’ta işlerine son verildiği açıklanan 39 çalışanla ilgili kararın geri çekildiğini ve bu durumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da bildirildiğini söyledi.

Bu gelişmenin ardından işçi tarafını temsilen konuşan Av. Eda Aşan da bugün itibarıyla hem toplu görüşmeye hem de Toplu İş Sözleşmesi imzalamaya hazır olduklarını ifade etti.

Mahkeme, davayı bu çerçevede yarına erteledi.