“Devlette ciddiyeti ve kurumsal güveni yeniden inşa edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, devletin işleyişinde ve liyakat ilkesinde ciddi aşınmaların biriktiğini belirterek, kurumlara olan güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.
Erhürman, “Yeniden öğrenme sürecine girdik. Hep birlikte yeniden öğreneceğiz. Kimsenin morali daha fazla bozulmasın. Bu ülkedeki en büyük zenginliğimiz yetişmiş insan kaynağımızdır. Güvendiğimiz ve özgüvenimizin sebebi de budur” dedi.
Erhürman, olumsuz söylemlere karşı uyarıda bulunarak, “‘Biz yapamayız’, ‘bizden bir şey olmaz’ sözcükleri lügatimizde yok! Bu ülkede ciddiyeti ve kurumlara güveni hep birlikte yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.
