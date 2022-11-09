"Tüketici alış-verişten elini çekti"

Fehime ALASYA

Ekonomik kriz piyasayı zora soktu, esnaf ‘iş yapamaz’ oldu… Çoğu zaman siftah bile yapamadığını söyleyen esnaf, umudunu şimdiden 13.maaşa bağladı. Kimisi ‘zamanında ödeme ile piyasaya olumlu bir yansıması olur’ derken, kimisi ‘bir maaş ile hareketlilik olmaz’ dedi…

Satışların genel durumunu YENİDÜZEN’e değerlendiren birçok sektör temsilcisi, özellikle yerli halkın alım gücünün çok düştüğünü belirtti.

Sadece 3.ülke vatandaşı öğrenciler ve yabancılara satış yaptığını bazı esnaflar, Kıbrıslı Rumların özellikle market alış verişi yaptığını ve akaryakıt aldığını ifade etti.

Esnafın 13. Maaş beklentisi sektöre göre değişse de, ‘zamanında ödeme ile piyasaya olumlu yansıma’ beklentisi herkesin dilinde…

Gelinen hayat pahalılığında satışların çok düştüğünü anlatan oto galeri işletmecisi “İnsanımız geçmişte birkaç maaş ile araba alabiliyordu, şimdi bir yıllık maaşıyla bile bir araba alamıyor” dedi, mobilya sektöründen ise “Artık insanlar sadece ihtiyaç için alışveriş yapıyor, her şey artık elzem” yorumu yapıldı.

Kasabından ayakkabıcısına, butiğine kadar birçok sektör ‘ekonomik krizin vatandaşın elini alışverişten çektirdi’ görüşünü paylaştı…

Hüseyin Çelik (Çelik Motors-Oto galeri): “İnsanımız geçmişte birkaç maaş ile araba alabiliyordu, şimdi bir yıllık maaşıyla bile bir araba alamıyor”

“Satışların genel olarak kötü olmadığını söyleyen Çelik Motors Direktörü Hüseyin Çelik, ikinci el satışlarında piyasada büyük sıkıntı yaşandığını belirtti.

Denetimsizlik nedeniyle yasa dışı alım-satımların çok fazla yapıldığına değinen Çelik, seyyar oto galerilerin ve internet üzerinden satışların piyasayı olumlu etkilediğini kaydetti.

Yerli halkın alım gücünün düştüğünü kaydeden Çelik, “KDV indirimi bekleniyor.” dedi.

13. maaşın piyasaya yansımasını da değerlendiren sektörlerden kimisi ‘gecikmeden ve zamanında ödenirse faydalı olabilir’ görüşünü paylaşırken, kimi sektörler, ‘O eskidendi, şimdi etkisi bile olmuyor’ görüşünü paylaştı.

Çelik, “Bir maaş ne yapabilir ki? İnsanımız birkaç sene öncesine kadar birkaç maaş ve 13.maaş ile araba alabiliyordu, şimdi bir yıllık maaşıyla bile bir araba alamıyor. 13. Maaş hayal oldu, o eskidendi. Bu sene bize hiçbir etkisi olmaz. Piyasada 100 bin TL’ye ataç bulmak artık imkansız.” yorumunu yaptı.

Fatma Bakış (Özyüksel Mobilya): “Artık insanlar sadece ihtiyaç için alışveriş yapıyor, her şey artık elzem”

Satışların çok iyi olmadığını ifade eden bir diğer sektör ise mobilya alanından oldu. “İşlerin tadı-tuzu yok. Artık insanlar sadece ihtiyaç için alışveriş yapıyor, kullanımını alıyor, o kadar.” diyen Özyüksel Mobilya Satış Sorumlusu Fatma Bakış, artık sadece günlük ihtiyaçlara yönlenildiğini, mecburi alışverişlerin yapıldığını anlattı.

Bakış, “Her şey artık elzem… 13. Maaş piyasayı hareketlendirebilir ama zamanında yapılırsa…” yorumunda bulundu.

Hasan Lif (Joote Ayakkabı): “3.ülke vatandaşı öğrencilere yapılan satış esnafı ayakta tutuyor”

Satışların çok durgun olduğunu belirten Joote Ayakkabı sorumlularından Hasan Lif, “Piyasa kötü, insanlar sadece ihtiyaca yöneldi, lüks tüketim neredeyse hiç yok” dedi.

“Herkes artık nasıl hayatta kalabilir onu düşünüyor, her mevsim değişikliğinde yeni ayakkabı alamıyor” yorumunu yaptı.” yorumunu yaptı.

13. maaş ödemesinin piyasayı bir nebze de olsa rahatlattığını anlatan Lif, özellikle 3.ülke vatandaşı öğrencilere yapılan satışın daha iyi olduğunu belirtti.

Lif, bu talebin esnafı ayakta tuttuğuna vurgu yaptı.

Hakan Kuzoğlu (Yaman Kasap): “Eskiden ayın 20’sine kadar iş yapardık, şimdi ayın 10’u olmadan satışlar duruyor”

Satışların sadece ayın ilk 10 gününde yapıldığını anlatan Yaman Kasap sorumlusu Hakan Kuzoğlu, akabinde piyasanın durgunlaştığını anlattı. Kuzoğlu, “Eskiden ayın 20 günü iş vardı, tek tük iş yapmadığımız gün olurdu, şimdi tek tük iş yaptığımız gün var.” dedi.

Alım gücünün eridikçe eridiğini anlatan Kuzoğlu, “Yeni yılda işlerimiz açılıyor ama bu yıl nasıl olur bu piyasada öngörmek mümkün değil… 200 TL ile kasaplara girilmez, et alınamaz oldu” yorumunu yaptı.

Burçin Barışkan Büyükhüseyin (RAÇİN Konfeksiyon): “Ekonomik kriz vatandaşın elini alışverişten çektirdi”

Satışların çok düşük olduğunu anlatan butik işletmecisi Burçin Barışkan Büyükhüseyin de “Ekonomik kriz vatandaşın elini alışverişten çektirdi” dedi. Satışların yok denecek kadar az olduğunu anlatan Büyükhüseyin, üçüncü ülke vatandaşları ve öğrencilerin piyasanın dönemsini sağladığını, yerli halkın alım gücünün düştüğünü kaydetti.

Büyükhüseyin, “13.maaşlar eğer doğru zaman ve tarihte ödenirse esnafın yüzü biraz güler” dedi.