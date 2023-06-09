“Tükenmez kalemle tarihi değiştirdiler”

Araçları için çıkarttıkları sigorta poliçelerinin tarihlerinde tükenmez kalemle değişiklik yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, G.C. ve K.K. isimli zanlıların “Resmi Evrak Sahteleme” ve “Resmi Evrağı Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Perşembe gün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa'daki Kermiya geçiş noktasından aracıyla geçmeye çalışan 51 yaşındaki G.C. ve 61 yaşındaki K.K. isimli zanlıların, araçlarına ait sigorta poliçesi üzerinde yer alan tarihler kısmında “tükenmez kalem” ile değişiklik yapıp resmi evrağı sahtelediklerini ve işlem yaptırmak için görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüklerini belirtti.

Polis, zanlıların aynı gün temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.