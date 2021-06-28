TTB’den üçüncü doz çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sinovac aşını yaptıranlara Delta varyantına karşı etkili aşıların uygulanmasını istedi.

Twitter hesabından hükümete çağrıda bulunan TTB, "Aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış aşıların randevuları derhal açılmalıdır" dedi.

Avrupa'da Covid'e karşı 3. doz aşı ya da "takviye aşı" uygulanması bir süredir tartışılıyor. TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında, iki doz uygulanan Covid aşılarına ek olarak üçüncü dozun gerekli olup olmadığı konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi. Koca, farklı aşıların çapraz kullanılması ya da çalışmaları devam eden yerli aşının 3. doz olarak kullanımının da seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de bir süre önce katıldığı bir televizyon programında ilk iki dozunu Sinovac olanlara, üçüncü doz Pfizer/Biontech uygulanacağını ifade etmişti.