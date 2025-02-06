Trodos bembeyaz

Ülkemiz genelinde son günlerde soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Dün Trodos'ta gün boyu yapan kar yağışının Trodos Dağları’nı beyaza büründürmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyadan elde edilen görüntülerde soğuk havanın etkisinin ne kadar olduğu da çeşmeden akan suyun donup kalmasıyla gözlemlendi.

Cyprus Mail’in haberine göre Trodos’ta hava sıcaklığı -4 dereceye kadar düşecek,

Adamızda karın merkezi olan Trodos; hem Kıbrıslı Rumlar, hem de Kıbrıslı Türkler tarafından her yıl büyük ilgi görüyor.

Öte yandan, dün Kıbrıs'ın kuzeyinin en yüksek yeri olan Beşparmak Dağları'nın zirvesi Selvili Tepe'de de kar yağışı gerçekleşti.