Trafikteki aracı durdurdu, hasara uğrattı, tutuklandı!

Lefkoşa'da trafikte seyir halinde giden Roaa Kaltham'ın kullandığı aracı durdurup ön camını ve sağ dikiz aynasını hasara uğrattığı gerekçesiyle Y.A.O.H tutuklandı.

Zanlı, “kasti hasar” meselesi ile ilgili olarak mahkemeye çıkarıldı, hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis memuru Birtan Başaran, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, 10.11.2022 tarihinde saat 23.30 raddelerinde zanlının Lefkoşa'da Boltaşlı Sokak üzerinde bulunduğu bir esnada, aynı sokak üzerinde PP 426 plakalı araç ile seyir halinde bulunan Roaa Kaltham'ın kullandığı aracı bilinmeyen bir sebepten durdurduğunu, ön cam ve sağ dikiz aynasını hasara uğrattığını anlattı.

Yasal statüsü araştırılacak

Zanlının tutuklandığını belirten polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Polis, ayrıca zanlının KKTC'de yasal statüsünün bulunup bulunmadığı ile ilgili de araştırma yapılması gerektiğini de dile getirerek, bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.