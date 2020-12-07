Trafikte tartışanlardan birinin burun kemiği, ötekinin dişi kırıldı
Lefkoşa’da Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Ö.Ç. (E-20) ve U.E. (E-38), arasında trafik konusunda çıkan kavgada U.E.’nin yüzüne aldığı darbeyle burun kemiği, Ö.Ç.’nin ise dişi kırıldı.
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Lefkoşa’da Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Ö.Ç. (E-20) ve U.E. (E-38), arasında trafik konusunda çıkan kavgada U.E.’nin yüzüne aldığı darbeyle burun kemiği, Ö.Ç.’nin ise dişi kırıldı.
Kavgaya karışanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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