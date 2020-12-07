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Trafikte tartışanlardan birinin burun kemiği, ötekinin dişi kırıldı

Trafikte tartışanlardan birinin burun kemiği, ötekinin dişi kırıldı

Lefkoşa’da Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Ö.Ç. (E-20) ve U.E. (E-38),  arasında trafik konusunda çıkan kavgada U.E.’nin yüzüne aldığı darbeyle burun kemiği, Ö.Ç.’nin ise dişi kırıldı.

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Lefkoşa’da Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Ö.Ç. (E-20) ve U.E. (E-38),  arasında trafik konusunda çıkan kavgada U.E.’nin yüzüne aldığı darbeyle burun kemiği, Ö.Ç.’nin ise dişi kırıldı.

Kavgaya karışanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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