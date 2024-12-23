Trafikte ölüyoruz!

YENİDÜZEN’in derlediği verilere göre 2024 yılı, son 11 yılda en fazla ölümlü trafik kazasının gerçekleştiği yıl olarak kayıtlara geçti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın kuzeyinin kanayan yarası haline gelen trafik kazalarında ölümler devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün Gönyeli’de 46 yaşındaki yaya Hüseyin Ulu’nun hayatını kaybetmesiyle 2024 yılında trafikteki kayıp sayısı 49’a yükseldi. 23 Aralık itibariyle 49 olan kayıp sayısı, 2023 yılındaki ölüm sayısını şimdiden geçmiş durumda. 2023 yılında 48 kişiyi trafikten kaybetmiştik…

2023 ile 2024 yıllarında (23 Aralık 2024’e kadar) geçen yaklaşık iki yıllık sürede 97 kişinin de trafikte hayatını kaybettiği dikkat çekiyor. Adanın güneyinde ise, 2024 yılında kuzeyin aksine ölümlü trafik kazalarında azalma olduğu gözlemlendi.

Aydınlatma sorunu ve güvensiz yollar sürekli tartışma konusu

Yolların güvensiz ve karanlık oluşu trafikte her zaman tartışma konusu olurken, 2024 yılında meydana gelen yüzlerce kazada da bu konu sürekli olarak gündeme geldi. Yıl içerisinde bu konuda eylemler bile düzenlendi. Haziran ayı içerisinde alkollü bir askerin Gemikonağı’nda 26 yaşındaki Naveed Akbar’a kaldırımdaki bankta oturduğu sırada çarpıp denize uçması öğrencinin de kazada hayatını kaybetmesi çok tartışılmış, olay sonrası Lefke’deki sivil toplum örgütleri eylemler düzenlemişti. Eylül ayında ise CTP Güzelyurt İlçesi yolların karanlık olması nedeniyle eylem yapmış, güzergahı karanlık olmasına rağmen yeni belediye binasının ışıklandırılması protesto edilmişti. Bunun yanı sıra, KKTC Trafik Kazaları Mağdurları oluşumu da Girne’de eylemler yapmıştı.

Pazar günkü kazada “Elektrik kesintisi” nedeniyle ışıklar yanmıyordu

Geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen ve Lefkoşa – Güzelyurt çift şerit anayolunu yaya geçidi olmadan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, kendisine araç çarpması sonucu 46 yaşındaki Hüseyin Ulu’nun hayatını kaybettiği kazada, kaza yerinde ışıklandırma olmasına rağmen, ilgili noktada ışıkların yanmaması dikkat çekti. Polis, kazanın olduğu noktada “Gönyeli’deki elektrik kesintisi” nedeniyle ışıkların yanmadığını, kazanın hem gerisinde, hem de ilerisinde ışıkların yandığını açıkladı.

Sürat ve alkol ilk sırada…

Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen verilere göre, işlenen trafik suçlarının ilk sebepleri sürat ve alkollü araç kullanma… Yıl içerisinde polisin birçok kez açıkladığı verilerde bu iki trafik suçu sebebinin hiç değişmemesi de gözlerden kaçmadı.

Ölümlü kazalar, kuzeyin aksine güneyde düşüşte

23 Aralık tarihine kadar 49 kişinin trafikte hayatını kaybettiği Kıbrıs’ın kuzeyi, güneyi geride bırakmış durumda. Elde edilen verilere güneyde de trafikte ölüm sayısı 40’lara ulaşsa da, Kıbrıs’ın kuzeyinin gerisinde kalması gözlerden kaçmadı.

2011’den bu yana 476 ölüm!

YENİDÜZEN’in arşivinden elde edilen bilgide ölümlü trafik kazalarında 2011 yılından, 2024 yılının 23 Aralık tarihine kadar trafikte toplam 476 kişiyi kaybettik. Söz konusu yıllar içerisinde ölüm sayısında 49 ölümle 2013 yılı başı çekerken, içinde bulunduğumuz 2024 yılında da sayının 49 olması dikkat çekiyor. 2024 yılını tamamlayacağımız son güne kadar 1 kişinin bile trafikten hayatını kaybetmesi durumunda son 14 yılın rekoru kırılmış olacak. 2023 yılında da bu tabloya benzer bir görüntü meydana çıkmış, sayı 48’de kalmıştı.

Trafik kazalarında yıllara göre dağılım şöyle:

2011 yılı: 42 kişi

2012 yılı: 24 kişi

2013 yılı: 49 kişi

2014 yılı: 29 kişi

2015 yılı: 28 kişi

2016 yılı: 36 kişi

2017 yılı: 37 kişi

2018 yılı: 24 kişi

2019 yılı: 29 kişi

2020 yılı: 27 kişi

2021 yılı 33 kişi

2022 yılı: 21 kişi

2023 yılı: 48 kişi

2024 yılı (23 Aralık’a kadar): 49 kişi