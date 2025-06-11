Trafikte 425 bin 754 araç var

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1 Ocak 2019’dan 30 Nisan 2025’e kadar trafiğe 100 bini aşkın araç katıldı

Nüfusun tam olarak bilinmediği Kıbrıs’ın kuzeyinde, nisan sonu itibarıyla trafikte 425 bin 754 araç bulunuyor.

Her geçen gün artan nüfus ve araç sayısıyla altyapının yetersiz kaldığı ve trafik kazalarının büyük sorun olduğu ülkede trafikte seyreden araç sayısı 30 Nisan 2025 itibarıyla 425 bin 754 oldu.

Trafik Dairesi verilerine göre bu araçların 273 bin 464’ü benzinle, 141 bin 73’ü mazotla çalışırken, kayıtlı 2 bin 101 elektrikli, 9 bin 115 de hibrit araç var.

Motorlu araçlarda ilk sırayı 257 bin 894’le salon araçlar alırken, ikinci sırada 39 bin746’le motosikletler geliyor. Araç cinslerinde üçüncü sırada ise 36 bin 105’le kamyonetler geliyor.

6 buçuk yılda 100 bin yeni araç

Trafik Dairesi Araç Kayıt Ruhsatlandırma ve Muayene Şubesi’nin, bayi ve galeri satışlarından derlediği yıllara göre araç kayıt tablosuna göre, 1 Ocak 2019 ile 30 Nisan 2025 arasındaki altı buçuk yıllık sürede 100 bin 145 araç, karayollarında trafiğe katıldı.

En fazla araç kaydının yapıldığı yıl 26 bin 73 ile 2024 oldu.

2019’da 12 bin 32, 2020’de 11 bin 228, 2021’de 8 bin 914, 2022’de 11 bin 127, 2023’te 23 bin 9, 2024’te 26 bin 73 ve bu yılın ilk dört ayında da 7 bin 762 yeni araç kaydı yapıldı.

Yeni plakalar yakında

Öte yandan artan araç sayısı nedeniyle ülkede uygulanan araç plaka sisteminde de değişikliğe gidiliyor.

İki harf ve 001’den 999’a kadar rakamdan oluşan plakaların tamamlanmasıyla önümüzdeki günlerde yeni bir plaka sistemine geçilecek.

Yeni uygulamada ilk plaka “AA 001 A” şeklinde olacak.