Trafik kazası: 1 yaralı
Güzelyurt- Aydınköy anayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
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Güzelyurt- Aydınköy anayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre kaza saat 19:40’da meydana geldi.
Kazada Ömer Küpeli (E-41) yönetimindeki GL 948 plakalı salon araç, sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yolun sol tarafında bulunan toprak sete çarptı.
Kaza sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor
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