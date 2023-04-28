“Trafik kazalarındaki en büyük sebep alkol ve sürat”

Batuhan BORAKAN

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, “Trafik kazalarındaki en büyük sebep alkol ve sürattir” dedi.

Ulusoy, “1 Ocak 2023’ten bugüne kadar (27.04.2023) toplamda 14 ölümlü kazada 14 kişi hayatını kaybetti ve bu kazaların 6 tanesinin alkole bağlı olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

“Polisin yapmış olduğu alkol denetimlerine rağmen bu sayı yine de çok yüksektir” diyen Ulusoy, “Yurttaşın alkol konusunda daha bilinçli olması gerekir” şeklinde konuştu.

“Alkollü araç sürülmesini engellemek için çalışmalar yapıyoruz”

Vatandaşın alkollü araba sürmesini engellemek için denetimlerin yanı sıra başka çalışmalar da yaptıklarını söyleyen Ulusoy, “Alkollü bir vatandaşın direksiyon başına geçmemesi için, taksi veya toplu taşıma konusunda neler yapılabiliriz çalışıyoruz” dedi.

Ulusoy, bu hizmetlerin yanı sıra araç kullanırken dikkat dağıtan unsurlar için de bilgilendirici ve uyarıcı kamu spotları üzerinde çalışma yapıldığını söyledi.

“Telefonda konuşmanın yanı sıra sosyal medya da gezinen sürücüler tespit ediliyor”

İbrahim Ulusoy, telefonda konuşan sürücülerin yanı sıra sosyal medya gezinen sürücüler de tespit edildiğini söyledi.

Ulusoy, “Trafik kazaları ve denetimlerde en çok karşımıza çıkan olaylardan bir tanesi budur” dedi.

“Dikkat dağınıklığına ciddi anlamda sebep oluyor” diyen Ulusoy, “Sürücünün tüm ilgi odağı telefona gidiyor ve yola bakamayacak duruma geliyor” ifadelerine yer verdi.

Ulusoy, “Bu sadece kendi açımızdan tehlikeli değil, karşı tarafı da bir o kadar riske sokuyorlar” şeklinde konuştu.

“Kaza esnasında telef olmuş araç içerisinden sürücünün burnu kanamadan çıkmasının tek sebebi emniyet kemeridir”

İbrahim Ulusoy, “Kaza esnasında telef olmuş araç içerisinden sürücünün burnu bile kanamadan çıkmasının tek sebebi emniyet kemeridir” dedi.

Ulusoy, “Emniyet kemeri bir kaza esnasında araç içerisinde savrulmanızı ve yara almamanızı sağlar. Ben yavaş sürüyorum bana bir şey olmaz demeyin ” şeklinde konuştu.

“Trafik eğitimi küçük yaşta başlar”

İbrahim Ulusoy, 7-13 Mayıs trafik haftasının yaklaşması nedeniyle sürücülere mesaj verdi.

“Trafik haftası boyunca yurttaşı bilinçlendirmek ve trafik kurallarını hatırlatmak için kısa mesaj göndereceğiz” diyen Ulusoy, “Okullarda, eğitim kurumlarında öğrencileri bilinçlendirmek için dersler verilecek ve videolar izletilecek. Trafik eğitimi küçük yaşta başlar” dedi.