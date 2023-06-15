Trafik kazalarında iki yaya yaralandı
Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen iki farklı trafik kazasında, araçların çarptığı iki yaya yaralandı.
Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen iki farklı trafik kazasında, araçların çarptığı iki yaya yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.10 sıralarında, Ahmet Güçlü (E-38) yönetimindeki HV 870 plakalı salon araç ile Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada viraja girdi ve yaya olarak yolu geçmeye çalışan Aziz Tecel (E-72)’e çarptı. Kazada yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Öte yandan, dün saat 21.50 sıralarında, Kamran Arshad (E-23) yönetimindeki RV 919 plakalı motosiklet ile Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Münir Boskurt (E-70)’a çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi ve tedavisine müteakip Dahiliye servisinde müşahede altına alındı.