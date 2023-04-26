Trafik kazaları… 2 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı

Boğaztepe-Yarköy Anayolunda, dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.00 sıralarında Boğaztepe-Yarköy Anayolunda, 73 yaşındaki Ülgen Serakıncı yönetimindeki NY 529 plakalı salon araç ile Boğaztepe istikametine doğru giderken sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada Yarköy istikametine doğru seyreden 53 yaşındaki Nesibe Akıntuğ yönetimindeki SR 783 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın ardından SR 783 plakalı araç kontrolsüz şekilde savrularak, sol arka kısmı ile yol kenarındaki kaldırım taşına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü de Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılara yapılan tedavilerin ardından, Ülgen Serakıncı sağ kaburgasında kırık teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken, Nesibe Akıntuğ taburcu oldu.

Alkollü sürücü park halindeki araca ve kaldırıma çarptı

Öte yandan, dün saat 23.30 sıralarında da Gazimağusa’da Anayasa Yolu üzerinde, 27 yaşındaki İbrahim Aladağ 182 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DS 586 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu yolun sol tarafında park halinde bulunan LY 846 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan LY 846 plakalı araç gerisinde park halinde bulunan KA 844 plakalı aracın arka kısmına çarparken, DS 586 plakalı araç ise yoluna devam ederek yolun sağında bulunan kaldırım taşına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı, DS 586 plakalı araç sürücüsü İbrahim Aladağ tutuklandı.