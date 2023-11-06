Tozlu hava Perşembe'ye kadar etkili olacak

Kuzey Afrika’dan bölgeye taşınan toz, bugünden Perşembeye kadar etkili olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yayımlanan ihbarda, Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerreciklerinin bugün sabahtan Perşembe gece yarısına kadar etkili olacağı belirtilirken, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması istendi.