Tozlu hava geliyor
Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin gece yarısından itibaren yarın saat 18.00’e kadar etkili olacağı uyarısı yapıldı.
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Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin gece yarısından itibaren yarın saat 18.00’e kadar etkili olacağı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiği ifade edilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi, tozlu hava