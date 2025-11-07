Tozlu hava gelecek hafta başına kadar sürecek
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika’dan taşınan tozun gelecek hafta salı gece yarısına kadar etkili olmaya devam edeceğinden hassasiyeti olan vatandaşları uyardı.
Metroloji Dairesi’nden yayımlanan uyarıya göre, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün saat 12.00’den salı gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratması bekleniyor.
