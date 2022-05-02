Tozlu hava etkili olacak, hassasiyeti olanlar dikkat
Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerrecikleri Ramazan Bayramı boyunca etkili olacak. Meteoroloji Dairesi: Toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlar tedbirli olmalı
A+A-
Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerrecikleri Ramazan Bayramı boyunca etkili olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin ihbarına göre, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bugün öğle saatlerinden Çarşamba günü öğle saatlerine kadar hava kirliliği yaratacak.
Toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye ediliyor.
Bu haber toplam 242 defa okunmuştur
Etiketler : tozlu hava