Tozlu hava etkili olacak, hassasiyeti olanlar dikkat

Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerrecikleri Ramazan Bayramı boyunca etkili olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin ihbarına göre, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bugün öğle saatlerinden Çarşamba günü öğle saatlerine kadar hava kirliliği yaratacak.

Toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye ediliyor.