Cumhuriyet Meclisi Başkanı, UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Meclis Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Töre’nin izolasyon sürecinin evinde devam ettiği ifade edildi.

Açıklama şöyle: “Düzenli olarak Covid 19 testlerini yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre’nin Perşembe yaptırmış olduğu test pozitif çıkmıştır. Hafif semptomların başladığı andan itibaren kendisini izole eden Sayın Başkanımız, testinin pozitif sonuç vermesiyle izolasyon sürecine evinde devam etmektedir. Sayın Başkanımızın sağlık durumu iyidir ve durumu ile ilgili gereken açıklamalar ilerleyen süreçte kamuoyunun bilgisine getirilecektir. “