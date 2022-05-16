Türkmenköy - Dörtyol Anayolu üzerinde, bu akşam Hamamd Ul Hassan (E-25), yönetimindeki GR 826 plakalı salon araç ile Türkmenköy çemberinden Dörtyol istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonrası alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ise kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.