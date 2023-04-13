Toprak sete çarpıp iki takla atarak durabildi

Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu’nda meydana gelen kazada araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti, toprak sete çarpıp iki takla attıktan sonra tavanı üzerinde durabildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü 43 yaşındaki Kadir Arın, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Önce demir direğe, sonra bir vitrin camına, ardından da duvara ve reklam panosuna çarptı

Lefkoşa’da, direksiyon hâkimiyetini kaybeden alkollü sürücü, önce kaldırımdaki demir direklere, ardından bir iş yerinin vitrin camına, sonra da bir başka iş yerinin duvarına ve reklam panosuna çarparak durabildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün sabaha karşı 02.30 sıralarında meydana gelen ve herhangi birinin yaralanmadığı kazayla ilgili 24 yaşındaki alkollü sürücü Hasan Koç tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.