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Toplam 1870 test, 57 pozitif vaka 

Toplam 1870 test, 57 pozitif vaka 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 1870 olup, 57 pozitif vakaya rastlanmıştır

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 1870 olup, 57 pozitif vakaya rastlanmıştır

39 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi LefkeBölgesi'ndendir. 

3 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1870   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57      
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.781.927      
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.799               

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124                         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842       
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6.      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 834      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

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