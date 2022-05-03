Toplam 1870 test, 57 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 1870 olup, 57 pozitif vakaya rastlanmıştır
Son 24 saatte yapılan test sayısı 1870 olup, 57 pozitif vakaya rastlanmıştır
39 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi LefkeBölgesi'ndendir.
3 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1870
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.781.927
Toplam Vaka Sayısı: 93.799
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6.
Karantinadaki Vaka Sayısı : 834
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :