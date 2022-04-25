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Toplam 16.755 test, 76 pozitif vaka

Toplam 16.755 test, 76 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.755 olup, 76 pozitif vakaya rastlanmıştır"

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34 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, Bölgesi'ndendir.

24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.755

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76    

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.742.284        

Toplam Vaka Sayısı: 93.072          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.652                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1187          

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1163   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 328

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