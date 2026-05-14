Toplam 123 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Lefkoşa ve İskele'de trafik ve asayiş denetimi yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa ve İskele polis müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında dün 20.00 ile 24.00 saatleri arasında bazı eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler denetlendi. Lefkoşa'da 17, İskele'de ise 10 kişiye kumarhanede bulunduğu için para cezası kesildi.

Trafikte denetim

Öte yandan trafikteki denetim kapsamında Lefkoşa bölgesinde kontrol edilen bin 345 araç sürücüsünden 269'u rapor edildi.

Sürücülerin 91’i süratli, 44’ü seyrüsefer ruhsatsız, 16’sı muayenesiz, 13’ü sigortasız, 7’si emniyet kemersiz, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız , 2’si koruyucu başlıksız motosiklet kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 3’ünün aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı, 2’sinin trafik ışıklarına uymadığı, 2’sinin sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 1’inin alkollü olduğu, 85’inin diğer trafik suçlarını işlediği belirlendi.

56 araç trafikten men edilirken bir sürücü de tutuklandı.

İskele

İskele bölgesinde denetlenen 2 bin 23 sürücüden 294'ü rapor edildi.

Sürücülerden 38’inin süratli, 3’ünün alkollü, 12’sinin sigortasız, 8’inin emniyet kemersiz, 28’inin muayenesiz, 57’sinin seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı 7’sinin kamu taşıma işletme izinsiz olduğu belirlendi.

141 sürücü hakkında diğer trafik suçlarından yasal işlem yapıldı. 67 araç trafikten men edilirken 1 sürücü de tutuklandı.