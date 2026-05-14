"Gayrimenkul sektörü günü kurtarmaya yönelik kararlarla yönetilemez"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, gayrimenkul sektörünün yalnızca inşaat alanını değil; turizmden bankacılığa, küçük esnaftan hizmet sektörüne kadar birçok alanı doğrudan etkilediğini belirtti.

Ekinci, sürekli değişen kuralların hem yatırımcıyı hem de ülke ekonomisini belirsizliğe sürüklediğini ileri sürerek, sektörün günü kurtarmaya yönelik kararlarla yönetilemeyeceğini söyledi.

TDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut hükümetin yabancıların taşınmaz mal edinmesine ilişkin sistemi yeniden kurgulamak yerine, sürekli değişen uygulamalar yaptığını belirtti. Ekinci, bunun piyasada güvensizlik yarattığı görüşünü dile getirerek, “Sektörün bugün yaşadığı en büyük sorun talep eksikliği değil, güven eksikliğidir” dedi.

Bir ülkede kuralların sürekli değişmesinin, bürokratik süreçlerin öngörülemez hale gelmesine neden olduğunu, devlet kaynaklı gecikmelerin ise yatırımcıya risk olarak dönmesinin ciddi bir güven sorunu yarattığını ileri süren Ekinci, bu durumun yalnızca yabancı yatırımcıyı değil yerli yatırımcıyı da olumsuz etkilediğini kaydetti.

Açıklamasında, müteahhitlerin ve sektör temsilcilerinin yurt dışına çıkışlarda yaşadığı sorunlara da değinen Ekinci, bu durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

TDP’den çözüm önerileri…

TDP’nin sektöre ilişkin çözüm önerilerini de paylaşan Ekinci, yabancıların taşınmaz mal elde etme sürecinin sade ve uzun vadeli bir sisteme oturtulması gerektiğini ifade etti.

Sürekli değişen mevzuat anlayışının sona ermesi gerektiğini kaydeden Ekinci, Bakanlar Kurulu izin süreçlerinin dijitalleşmesi, tapu işlemlerinin standart hale getirilmesi ve off-plan satışlarda yatırımcı güvenliğini sağlayacak “Emanet hesap” sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Ekinci ayrıca, elde edilen gelirlerin yalnızca merkezi bütçeye aktarılması yerine altyapı, sağlık, eğitim ve şehirleşme yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekinci, “Bizim yaklaşımımız kontrolsüz büyüme değil, kurallı ve planlı büyümedir” ifadelerini kullandı.