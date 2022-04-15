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  3. Toplam 11.135 test yapıldı, 202 pozitif vakaya rastlandı
Toplam 11.135 test yapıldı, 202 pozitif vakaya rastlandı

Toplam 11.135 test yapıldı, 202 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.135 olup, 202 pozitif vakaya rastlanmıştır

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108 kişi Lefkoşa, 24 kişi Girne, 55 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt,8  kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

15 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.135 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 202 

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.604.400      

Toplam Vaka Sayısı: 91.798           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.518                 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3050      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3014 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 520

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