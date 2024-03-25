Topaloğlu: “Taşımacılık tarifesi yeniden düzenlenmeli”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetin taşımacılık sektörüne daha fazla önem vermesini ve tarifelerin yeniden düzenlenmesini istedi.

Kar-İş’ten yapılan açıklamaya göre Topaloğlu, hükümetin taşımacılık sektörünü desteklemediğini savundu. Üyelerinin giderlerinin döviz bazında olduğunu belirten Topaloğlu, tarifelerin yeniden düzenlenmesini talep etti ve tüm harçlar yükselirken yükselmeyen tek şeyin taşımacıların geliri olduğunu kaydetti.

“Bu şartlarda, toplu taşımacılık yapılamaz.” diyen Topaloğlu, otobüslerini yenileyemediklerini, yedek parça almakta bile zorlandıklarını aktardı. Tarifelerin yeniden düzenlenmesinin ve taşımacılık sektörüne gereken önemin verilmesinin elzem olduğunu yineleyen Topaloğlu, girişimlerinin sonuçsuz kaldığını, sektörün hükümet tarafından görmezden gelindiğini savundu.

Lefkoşa’da geçen günlerde yanan otobüse de değinen Topaloğlu, yapılan işin riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, bazı kişilerin sosyal medyada yaptıkları yorumlara tepki gösterdi.