Tomgüsehan, “Ada Karanlığı” isimli romanını Harmancı’ya takdim etti

Kıbrıslı Türk Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan, “Ada Karanlığı” isimli romanını Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, Turgül Tomgüsehan, ikinci romanı “Ada Karanlığı” adlı kitabının, “kurumların daha şeffaf, daha bilinçli, daha hukuki, insan haklarına olduğundan çok daha fazla duyarlı çalışabilmesine ışık tutabilecek verilere sahip olduğunu” kaydetti.

Ülkede yaşanan acıların tekrar yaşanmaması temennisi ile kitabını hazırladığını belirten Tomgüsehan, kitabında kendinden de izler olduğunu, yakın döneme dair herkesin içerisinde bir şeyler bulabileceği bir çalışma yapmaya çalıştığını ifade etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, lise yıllarında aynı sıraları paylaştığı Turgül Tomgüsehan’ın ikinci kitabını da almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Kitabın ülkede bazı yaralara merhem olmasını dilerim. Geçmiş tecrübelerin önümüzü aydınlatarak, yapılan yanlışları bir daha yapmama, doğru yaptığımız işleri daha iyi, yanlış yapılanları da insan hakları temelinde ele alma fırsatı vermesini, bu alanla ilgili herkesin de kitabı ilgi ile okumasını dilerim” dedi.

Turgül Tomgüsehan’ın kitabında Kıbrıs’ta 1999-2008 yılları arasında yaşanan adli konular, yazara ait farklı bir üslüpla ele alınarak okuyucuya aktarılıyor. Kitap, Galeri Kültür Yayınevi tarafından yayınlandı.

Yazar Turgül Tomgüsehan, halen Emniyet Teşkilatı’nda başmüfettiş olarak görev yapıyor ve aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yarı zamanlı Gazetecilik Bölümünde “Suç Haberciliği” dersi veriyor.