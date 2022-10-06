TL'nin ağır bedeli!

Son bir yılda fiyatı en fazla artan ana gruplar:

Eğlence ve Kültür % 209.52

Lokanta ve Oteller % 154.80

Gıda ve Alkolsüz İçecekler % 123.39

Ulaştırma % 133.40

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar % 119.49

Sağlık % 76.27

Alkollü İçecekler ve Tütün % 64.18

Haberleşme % 49.60

Son bir yılda fiyatı en fazla artan ürünler:

Ağrı Kesici Ve Ateş Düşürücü İlaçlar: % 306.83 artış

Bezelye (Sebze Konservesi Teneke Kutuda): % 197.64 artış

Bal: % 180.45 artış

Muz: % 30.46 180.33 artış

Domates (Taze Sebze): % 132.49 artış

Yeşil Fasulye (Sebze Konservesi Teneke Kutuda): % 130.03 artış

98 Oktan Kurşunsuz Benzin: 7.99 TL 20.22 TL (%153 artış)

95 Oktan Kurşunsuz Benzin: 7.84 TL 19.91 TL (%153 artış)

Euro Diesel: 7.30 TL 22.68 TL (%210 artış)

Ev tipi tüp gaz: 107 TL 242 TL (%126,16)

Ertuğrul SENOVA

İstatistik Kurumu, Kıbrıs’ın kuzeyinde Eylül ayı itibariyle oluşan yıllık enflasyonu yüzde 120.32 olarak açıkladı.

Veriler incelendiğinde, 2021 yılının Eylül ayına oranla; domatesten, ağrı kesiciye; yeşil fasulyeden, ateş düşürücü ilaçlara, muzdan, bala kadar pek çok kalem yüzde yüzün üzerinde zamlandı.

Özellikle ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar, yüzde 300’ün üzerinde fiyat artışına uğradı.

Son bir yılda en çok fiyat artışının yaşandığı ilk üç ana grup; yüzde 209 ile Eğlence ve Kültür ana grubu, yüzde 154.80 ile Lokanta ve Oteller ana grubu ve yüzde 123.39 ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubu oldu.

Öte yandan 98 Oktan Kurşunsuz Benzin ile 95 Oktan Kurşunsuz Benzin fiyatları yüzde 153 oranında artarken, Euro Diesel türü akaryakıt fiyatları ise yüzde 210 oranında arttı.

Ev tipi tüp gaz fiyatlarının ise yine son bir yılda yüzde 126 oranında arttığı Kıbrıs’ın kuzeyinde, asgari ücrete toplamda yüzde 98 oranında artış yapıldı…

Son bir yılda fiyatı en fazla artan ürünler…

Ekim 2021’e oranla fiyatı en fazla artan ürünler; ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar, domates, bal, bezelye, yeşil fasulye ve muz oldu.

Özellikle ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar, yüzde 300’ün üzerinde fiyat artışına uğradı.

Son bir yılda fiyatı en fazla artan ürünler şöyle:

Ağrı Kesici Ve Ateş Düşürücü İlaçlar: %306.83 artış

Bezelye (Sebze Konservesi Teneke Kutuda): % 197.64 artış

Bal: % 180.45 artış

Muz: % 30.46 180.33 artış

Domates (Taze Sebze): % 132.49 artış

Yeşil Fasulye (Sebze Konservesi Teneke Kutuda): % 130.03 artış

Son bir yılda fiyatı en fazla artan ana gruplar…

Son bir yılda en çok fiyat artışının yaşandığı ilk üç ana grup ise; Eğlence ve Kültür ana grubu, Lokanta ve Oteller ana grubu ve Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubu oldu.

İstatistik Kurumu verilerine göre, özellikle eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 209.52 oranında artış yaşandı.

Son bir yılda fiyatı en fazla artan ana gruplar şöyle:

Eğlence ve Kültür 209.52

Lokanta ve Oteller 154.80

Gıda ve Alkolsüz İçecekler 123.39

Ulaştırma 133.40

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar 119.49

Sağlık 76.27

Alkollü İçecekler ve Tütün 64.18

Haberleşme 49.60

Son bir yılda akaryakıt yüzde 150, tüp gaz yüzde 126 oranında zamlandı

Öte yandan, (İstatistik Kurumu verileri dışında basına yansıyan ve derlenen bilgilere göre) yine son bir yılda, 98 Oktan Kurşunsuz Benzin ile 95 Oktan Kurşunsuz Benzin fiyatları yüzde 153 oranında artarken, Euro Diesel türü akaryakıt fiyatları ise yüzde 210 oranında arttı.

Eylül 2021’de 7.99 TL olan 98 Oktan Kurşunsuz Benzinin pompa fiyatı 7,99 TL iken, Eylül 2022’ye gelindiğinde bu fiyat 20.22 TL’ye yükseldi. 95 Okran Kurşunsuz Benzin pompa fiyatı ise geçtiğimiz yılın aynı ayında 7,84 TL iken, bu yılın aynı ayında 19.91 TL’ye yükseldi. Euro Diesel ise Eylül 2021’de 7.30 TL’ye satılırken, bu yıl 22.68 TL’ye satılıyor.

Ev tipi tüp gaz fiyatları ise yine son bir yılda yüzde 126 oranında arttı. Eylül 2021’de 107 TL’ye satılan ev tipi tüp gaz, Eylül 2022’de 242 TL’ye satılmaya başlandı.

Yüzde 120’lik enflasyona karşı, asgari ücrete yüzde 98’lik artış

Yaşanan tüm bu artışlara karşın, asgari ücrette sadece yüzde 98 oranında artışa gidildi. Eylül 2021’de aylık brüt 4 bin 970 TL olan asgari ücret, yüzde 120’lik rekor enflasyon artışının yaşandığı Eylül 2022’de 9 bin 885 TL’ye yükseldi.