TL’deki değer kaybı sürüyor

Türk lirası döviz karşısında hızla değer kaybetmeye devam ediyor.

Kıbrıs Vakıflar Bankası kurlarına göre güne 19,03 ile başlayan Sterlin öğlen saatleri itibarıyla 19,07’ye yükselirken, sabah 15.74’ten işlem gören Euro 15,84’e, 15,50’den işlem gören Amerikan Doları ise 14,56’ya yükseldi.

Alış fiyatları ise Sterlin için 18.92, Euro için 14,43, Amerikan Doları için 15,70 olarak belirlendi.