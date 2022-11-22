TL döviz karşısında erimeye devam ediyor!
Ülkede serbest piyasada Sterlin 22,15 liradan, Euro 19,18 liradan işlem görüyor.
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Ülkede serbest piyasada sterlin 22,15 liradan, euro 19,18 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla 22,02 liradan alınan İngiliz Sterlini 22,15 liradan satılıyor. 19,04 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,18 lira olarak belirlendi.
ABD Doları ise 18,59 liradan alınıp, 18,71 liradan satılıyor.
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Etiketler : döviz, Türk Lirası