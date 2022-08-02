TL döviz karşısında erimeye devam ediyor
Serbest piyasada sterlin 22,05 liradan, dolar 18,07 liradan işlem görüyor.
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Serbest piyasada sterlin 22,05 liradan, dolar 18,07 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 09.30 itibarıyla 21,90 liradan alınan İngiliz Sterlini 22,05 liradan satılıyor. 18,35 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,51 lira olarak belirlendi.
ABD Doları ise 17,87 liradan alınıp, 18,07 liradan satılıyor
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Etiketler : döviz, Türk Lirası