TKP-YG Lefke'de dayanışma-tanışma gecesi düzenledi

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG) örgütlenme çalışmaları çerçevesinde Lefke bölgesinde partiye yeni katılan üyelere yönelik dayanışma-tanışma gecesi düzenledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Gemikonağı'nda Aspava Restoran'da düzenlenen gecedeki konuşmasında, partinin belli bir vizyonu ve mücadelesi olduğunu, gücünü halktan aldığını ve ülke insanın sorunlarına çözüm sağlayabilmek için politikalar ürettiklerini söyledi.

Çakıcı, hükümetin mevcut durumuna ilişkin, son dönemde yaşananların “kaos” olduğu ve en fazla zararı gören kesimin de “orta direkte bulunan insanlar” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün diğer partiler hükümette denendiği için bize düşen bir görevin olduğunu biliyoruz” diyen Çakıcı, “Bu görev bütün topluma karşı sorumlu hissettiğimiz bir görevdir. Biz bu ülkeyi halka beraber değiştirmeye karar verdik. Bu yalan düzeni yıkıp yerine sağlam bir yapı kurmak istiyoruz. Ve bunu da halkla beraber yapmak istiyoruz. Bu rezil düzeni hep beraber değiştireceğiz" diye konuştu.

Parti Genel Sekreteri Mehmet Davulcu da, emekçi insanlara hizmet eden bir hükümete duyulan ihtiyacın son dönemde çok daha fazla hissedildiğine işaret ederek, TKP'nin bu nedenle var olduğunu kaydetti.