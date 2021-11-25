Tıp-İş: “Sağlıkçılarla iletişim kurmaktan kaçınan bir zihniyet ile sorunları nasıl çözeceğiz?”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin sendikaya iki hafta içinde iki kez randevu verip, hiçbirine gitmediğini belirterek bu durumu kınadı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Pandemi şartlarında salgının hız kazandığı bir dönemde sağlık çalışanları ile iletişim kurmaktan kaçınan bir zihniyet ile sağlıktaki sorunları nasıl çözeceği merak konusu olmaya devam ediyor!” dedi.

Sağlık sektöründeki emekçilerin çeşitli hakları ve sistemdeki aksaklıklara ilişkin detayları da paylaşan Taşçıoğlu, açıklamasında “Sağlık Bakanının hekim Sendikası ve hekim meslek örgütlerine düşmanlığı devam ediyor” ifadelerine de yer verdi.

Bazı uygulamaların devam ettiği takdirde sendikal eylemlerin kaçınılmaz olacağını kaydeden Taşçıoğlu, açıklamasına şu detaylara yer verdi:

“Özellikle 2000 yılından itibaren bir yılla sınırlı sözleşmeli kadrolar, süre sınırı kaldırılarak Kamu Hizmetleri Komisyonu ve gerekli sayı ile gerekli uzmanlık dallarının belirlendiği Teşkilat yasaları devre dışı bırakılmış geçici sözleşmeli kadrolar her geçen yıl artırılmıştır. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı birimlere 2017 yılından beri kalıcı hekim istihdamı gerçekleştirilmemiştir. 47/2010 sayılı yasadaki değişiklik ile kamuda yaratılan eşitsizlik yanında, Hekimler sözleşmeli, mecburi hizmetçi ve hizmet alımı olarak güvencesiz ve özlük haklarından mahrum çalıştırılmaya devam etmektedir. Yaratılan bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik adım atmanız konusunda ısrarlı olacağımızı belirtir, ilk adım olarak YTKD’da ilk atama 48, yükselme 7, TSHD’da ilk atama 10, yükselme 17 olmak üzere toplam 82 yetkisi alınmış kadronun ivedilikle münhal ilan edilmesini talep ederiz.