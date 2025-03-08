Tıp-İş: “Kadınların insan onuruna yaraşır koşullarda, güvenli bir şekilde yaşamasını sağlamak, herkesin üzerine düşen bir sorumluluk”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Yönetim Kurulu, kadın meslektaşlarının çalışma hayatında karşılaştıkları her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.

Sendika, kadınların insan onuruna yaraşır koşullarda, güvenli bir şekilde yaşamasını sağlamanın, herkesin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.

Tıp-İş Yönetim Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, kadınların, hayatın her alanında olduğu gibi, sağlık sektöründe de büyük bir sorumlulukla çalıştığını, topluma şifa dağıttığını ve insan hayatını korumak için fedakârca görev yaptığını kaydetti.

“Ancak, ne yazık ki kadın sağlık çalışanları da hâlâ cinsiyet ayrımcılığına, mobbinge ve eşitsiz çalışma koşullarına maruz kalmaktadır. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak, kadın meslektaşlarımızın çalışma hayatında karşılaştıkları her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.” denilen mesajda, şunlar da yer aldı:

“Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta hak ettikleri yere ulaşabilmesi için başta eşit ücret, adil çalışma koşulları ve iş yerinde güvenli bir ortam sağlanması gerekmektedir. Kadınların maruz kaldığı şiddet ve tacizin önlenmesi için etkin politikaların uygulanması şarttır. Sağlık sektöründe görev yapan kadınların, iş ve özel hayat dengesini sağlayabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalı, çalışma saatleri ve iş yükü konusunda adalet sağlanmalıdır.

Ancak, toplumumuzda kadınların karşı karşıya olduğu zorluklar yalnızca iş hayatıyla sınırlı değildir. Kadınların maruz kaldığı sosyal baskılar, ekonomik eşitsizlikler ve güvencesiz çalışma koşulları, onların yaşam haklarını tehdit etmektedir. Yetkililer gözlerini kapatıp kulaklarını tıkamış olsa da bu ülkede yaşadığı baskı ve sömürü, kadınları intihara kadar sürüklemeye devam ederken, yaşananlar sorunun ne denli yakıcı ve acil olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kadın emeğinin sömürüldüğü, kadınların zor şartlar altında çalışmaya mahkûm edildiği bu toplum, asla adil bir toplum değildir ve hepimizin üzerine düşen sorumluluğu bir kez daha hatırlatmaktadır:

Kadınların insan onuruna yaraşır koşullarda, güvenli bir şekilde yaşamasını sağlamak.

Bizler, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak, kadın meslektaşlarımızın haklarını korumak ve daha adil bir çalışma ortamı yaratmak için, tüm kadınların yaşam hakkını güvence altına alan, sömürüsüz, şiddetsiz, özgür ve eşit bir toplum yaratmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.”