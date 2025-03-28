TIP-İŞ: “Hekimleri sahte evrak düzenlemeye zorlayan yöneticiler suç işlemektedir”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), yöneticileri; devletin yasalarına, hekimlik mesleğinin ilkelerine, hekimin bağımsız ve bilimsel veriye dayalı karar verme hakkına saygılı olmaya davet ederek, “Benzer baskıların sürmesi durumunda sendikal ve yasal tüm haklarımızı kullanmaktan kaçınmayacağız.” ifadelerine yer verdi.

TIP-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, ülkede yasalar gereği her ölüm olayında hekim tarafından ölüm nedenleri belgesi düzenlenmesi veya ölüm nedeni bilinmeyen vakalarda ise yargıç kararıyla otopsi yapılarak ölüm nedeninin tespitinin gerekli olduğu belirtildi.

Ölüm nedeninin belirlenmesi ve ölüm belgesi düzenlenmesinin adli nitelikte olsun veya olmasın tüm ölüm olgularında son derece önemli olduğunun kaydedildiği açıklamada, “Ölüm belgeleri aynı zamanda nüfus ve sağlık istatistiklerinin de önemli bir kaynağı olup, Dünya Sağlık Örgütü de konuyu tüm dünyada bilimsel, ortak temellere dayandırmak için çaba göstermektedir.” denildi.

Açıklamada, ölüm belgesini düzenleyecek hekimin “doğal ve doğal olmayan ölüm nedenleri, şüpheli ölüm, ani ölüm, ölüm şekli ve ölüm mekanizmasıyla” ilgili net bir bulguya ulaşması, karara varması ve teşhiste bulunduktan sonra gerekli belgeyi düzenlemesinin de hem yasal hem de tıbbi olarak şart olduğu vurgulandı.

“Son günlerde, özellikle sosyal medyada yer alan bazı haberleri baskı olarak algılayan Sağlık Bakanlığı ve idareciler tarafından, hekimlere, mobbinge varan baskı ve tehditler ile tıbbi geçmişini bilmedikleri, tedavisinde görev almadıkları kişilerin ölümünde, tüm bu gerekli bilgileri haiz olmadan ölüm belgesi düzenlemeleri yönünde direktifler verilmektedir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, bir hekimin bir kişinin ölüm nedenine dair elinde tıbbi kanıtlar, bilgi ve bulgular olmadan evrak düzenlemesi halinde sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme suçu işlemiş olacağını, bunun yasalara ve hekimlik meslek ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.