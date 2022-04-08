Tıp-İş eylemlerini genişletiyor Poliklinikte hasta bakmayacaklar

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı tüm hastaneler ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı tüm sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemi başlatmama kararı aldı.

Sendika başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, acil tetkik, teşhis, tedavi ve sevk kurulları dışında tüm sağlık kurullarını yapmayacaklarını da açıkladı.

Taşçıoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin sağlıktaki sorunların çözümüne yönelik gerekli adımı atmadığını da ifade ederek, vatandaşlık kurulu yapmama nedeni ile sendika üyesi çok sayıda hekime de gayri yasal bir şekilde soruşturma açıldığı ve sözleşmelerinin fesih işleminin başlatıldığını belirtti.

Yapılan açıklama şöyle: Sendikamıza vaat ettiğiniz diyalog yolu ile sorunların çözülmesi ve protokol ile sorunların belirlenip birlikte çözümü konusunda gereğini yapmadınız. Ayrıca sendikamızın devam eden yasal eylemi (vatandaşlık kurulu yapmama) nedeni ile sendikamız üyesi çok sayıda hekime gayri yasal bir şekilde soruşturma açıldığı ve sözleşmelerinin fesih işleminin başlatıldığına dair tehdit ve mobbing içeren bir yazı gönderdiniz. Sizi bu yasadışı işlemi geri çekmeniz konusunda uyardığımız halde gereğini yapmadınız.

Bu nedenle;

11.04.2022 tarihinden itibaren 3 Ocak 2022 ve 5 Nisan 2022 tarihinde size ilettiğimiz eylemlilik gerekçelerimiz ile ilgili somut ilerleme sağlanana kadar, acil servisler, acil durum hastanesi, yataklı servisler, hemodiyaliz ve onkoloji servisi hizmetleri haricinde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı tüm hastaneler ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı tüm sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemi ve acil tetkik, teşhis, tedavi ve sevk kurulları dışında tüm sağlık kurullarını yapmama eylemi başlatıyoruz. Olumsuz bir durum yaşanmaması için gereken tedbirleri almanız hususunda konuyu bilgilerinize getiririz.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Yönetim Kurulu (a)

Dr. Mustafa Taşçıoğlu

Başkan