TIP-İŞ, Berlin'de “5. Ortak AEMH-FEMS Genel Kurulu”na katıldı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), “5. Ortak AEMH-FEMS Genel Kurulu”na katıldı.

10-11 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de yer alan Genel Kurul’da, TIP-İŞ'i Başkan Dr. Özlem Gürkut, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Enver Kneebone ve Dr. Elşen Mülazimoğlu temsil etti.

Dr. Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonu’nun (FEMS), 1964 yılında “Avrupa Topluluk Doktorları Federasyonu” adı altında kurulduğunu ve 1981’de bugünkü ismini aldığını belirtti.

Gürkut, federasyonun amacının hastanelerde bir idari yönetim altında çalışan doktorların manevi ve maddi çıkarlarını Avrupa düzeyinde savunmak, mümkün olan en iyi çalışma koşullarını, insana yakışır maaşları, sürekli mesleki gelişimi, doktorlar ve hastalar için en iyi teşhis ve tedavi olanaklarını ve karar alma bağımsızlığını sağlamak olduğunu ifade etti.

Avrupa Kıdemli Hastane Hekimleri Birliği’nin (AEMH), ise hastane hekimleri için, ulusal üye delegasyonları arasında iş birliği ve iletişim ruhunu geliştiren, sürdüren, farklı sağlık sistemlerine ilişkin anlayışı geliştiren bir Avrupa platformu olduğunu belirten Gürkut, “Sağlığın geliştirilmesi ve hasta güvenliğinin artırılması temel hedefi doğrultusunda doktorlar, hastalar ve karar alıcı politikacılar arasında fikir ve deneyim alışverişini ve tartışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.” diye konuştu.

Yapılan toplantılarda hekimlerin çalışma şartları, tıp eğitimi, uzmanlıklar, hekim göçü, mesleki tatmin, kariyer, tıbbın feminizasyonu, sağlıkta planlama, daha iyi teşhis ve tedavi olanakları için yapılması gerekenler, sağlıkta şiddetin ve tükenmişlik sendromunun engellenmesi, örgütler arası iş birliğinin geliştirilmesi konularında paylaşımlar yapıldığını kaydeden Gürkut, görüş alışverişinde de bulunulduğunu bildirdi.

Bu yıl 5’incisi gerçekleşen AEMH-FEMS Ortak Genel Kurulu’na Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Almaya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve İsveç’in temsil edildiği toplantıda Kuzey Kıbrıs'ı Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) temsil etti.

Avrupa’dan CEOM, CPME, EJD, UEMO gibi örgütlerin de temsilcileri, genel kurula katılarak raporlarını sundu.