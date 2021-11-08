TIP-İŞ Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu: “Sevklere para var, ilaca yok”

“Tüm dünyada Covid-19 Pandemisi döneminde sağlık çalışanları el üstünde tutularak ek ödeneklerle desteklenirken, ülkemizde nöbet ücretleri geciktirildi, ödenmedi, ödenmiyor.”



“Kamu sağlık çalışanlarının geriye dönük, ödenmemiş, 5 aylık gecikmiş nöbet ücreti alacağı var.”

“4’lü hükümet döneminde 45\2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı yasallaştırma şansımız oldu. İşte bu yasal dayanak sayesinde bazı işler yürütüldü.”



“Bazıları aşıları içeriği belirlenmeyen sıvı olarak tanımlıyor. Peki, kullandıkları deterjanların içeriklerini biliyorlar mı? Kullandıkları sıvı yağlardaki içeriği biliyorlar mı? Aşı karşıtlığı bilimsel verilere dayanmayan mesnetsiz bir durumdur.”



"Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü ve FDA de 5 yaşına kadar olan çocukların aşılanmalarına onay verdi. Umarım Sağlık Bakanlığı hızlı davranarak pediatrik popülasyonun da aşılanmasını sağlayarak salgının kontrol altına alınmasını sağlar.”

Fayka ARSEVEN KİŞİ

Tıp-İş Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, “Teknik ekipmanın ve eğitimli personelin yerine konulmaması o personel ve ekipmana ödenecek ücretin çok çok üzerinde sevk ücretleri verilmesine sebep oldu” diyerek, “Özel sektör sevklerine milyonlarca TL ödendiğini biliyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Dr. Taşçıoğlu, kamuda çalışan 310 hekimin yüzde 50’sinin sözleşmeli veya mecburi hizmet adı altında çalıştırıldığını ifade ederek, 2017 yılından beri beş yıldır hekim kadroları için münhal ilan edilmediğini söyledi. B ir an önce bu hekimlerin kadroları için münhal ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu hafta Tıp-İş Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu ile hem pandemi sürecini hem de sağlık sistemini konuştuk.

YENİDÜZEN: Uzun yıllardır sağlık sistemi içerisinde yer alıyorsunuz. Sizin gördüğünüz aksaklıklar nelerdir?

Dr. TAŞÇIOĞLU: Covid 19 pandemisi öncesinde de sağlık sisteminde bazı aksaklıklar yaşanmaktaydı. Hekimler, Anayasa’da sosyal devletin sunması gereken ücretsiz sağlık sistemini halkın en ideal şekilde alabilmesi için yıllardır çalışmaktadır.

Kamu sağlık sistemi sunumunu ve bunun devlet öncülüğünde sunulmasının önemseyen sendikamız yılardan beri sosyal devletin olmazsa olmaz gerekliliklerinden biri olan sağlık hizmetinin eşit ve ücretsiz şekilde vatandaşlara sunulmasını savundu. Fakat yıllardan beri kamu sağlık hizmeti sunumunda kamu sağlık servislerinde çalışan doktor istihdamının geciktirilmesi, teknik ekipman ve malzemenin, ihtiyacın yerine konulmaması, ilaç ve malzemelerin yeterince olmaması kamu sağlık hizmetinin gerilemesine duraklayıp aksamasına neden oldu ve gelişmeye olanak verilmedi.

Teknik ekipmanın ve eğitimli personelin yerine konulmaması, personel ve ekipmana ödenecek ücretin çok çok üzerinde sevk ücretleri verilmesine sebep oldu.



Covid 19 pandemisi öncesinde de sağlık sisteminde bazı aksaklıklar yaşanmaktaydı. Hekimler, Anayasa’da sosyal devletin sunması gereken ücretsiz sağlık sistemini halkın en ideal şekilde alabilmesi için yıllardır çalışmaktadır. Kamu sağlık sistemi sunumunu ve bunun devlet öncülüğünde sunulmasının önemseyen sendikamız yılardan beri sosyal devletin olmazsa olmaz gerekliliklerinden biri olan sağlık hizmetinin eşit ve ücretsiz şekilde vatandaşlara sunulmasını savundu. Fakat yıllardan beri kamu sağlık hizmeti sunumunda kamu sağlık servislerinde çalışan doktor istihdamının geciktirilmesi, teknik ekipman ve malzemenin, ihtiyacın yerine konulmaması, ilaç ve malzemelerin yeterince olmaması kamu sağlık hizmetinin gerilemesine duraklayıp aksamasına neden oldu ve gelişmeye olanak verilmedi. Teknik ekipmanın ve eğitimli personelin yerine konulmaması, personel ve ekipmana ödenecek ücretin çok çok üzerinde sevk ücretleri verilmesine sebep oldu. YENİDÜZEN: Geçmiş yıllarda da sevke harcanan ücretler gündeme gelmişti. Sevklerle yeni hastane inşa edilebilir denilmişti. Son zamanlarda bu rakamlarla ilgili elinizde bilgi var mı?

Dr. TAŞÇIOĞLU: Doğrudur. Son rakamlar elimde yok ama bir kalemde milyonlarca TL ödendiğini duyduk, biliyoruz. Ödenen paralarla halka ait yeni bir devlet hastanesi tüm donanımları içinde yapılabilir.

“Kamuda çalışan 310 hekim var. Bunların yüzde 50’si kadrolu, yüzde 50’si sözleşmeli veya mecburi hizmetçi olarak çalışıyor. Sözleşmeli ve mecburi hizmetteki doktorlar mağduriyet yaşıyor. Çalışma şartları ve koşulları olarak bir kişinin iki dudağı arasında güvencesiz çalıştırılıyor.”