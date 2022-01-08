TIP-İŞ, Başbakan’la görüştü, eylemi ‘değerlendirmeye’ aldı

TIP- İŞ, kamu hastanelerinde hasta bakmama eylemiyle ilgili Başbakan’la görüştü, eylemi değerlendirmeye aldığını açıkladı. ‘Başbakan ile görüşme neticesinde bazı konularda sözlü uzlaşmaya varıldığı, bazı konularda ise uzlaşıya yönelik randevular alınıp, adımlar atıldığı’ ifade edilirken, sözlü uzlaşıların Pazartesi’nden itibaren uyarlanması halinde eylemin askıya alınacağı belirtildi.

Mevcut şartlarda, polikliniklerde hasta bakmama eylemi devam ediyor.

Başbakanlıkta yapılan görüşmede ‘nöbet tutan hekimlerin yemek hakkı’ ve ‘teknik kurulun yapılması’ konularında uzlaşı sözü alındığı belirtilerek, bunların hayata geçirilmesi halinde eylemin askıya alınabileceği belirtildi. Açıklamada diğer talepleri için ise çeşitli görüşmeler yapılacağı kaydedildi.

Yapılan yazılı açıklamanın detayları şöyle:

“Uzun zamandan beri hekimlerin gerek özlük hakları, gerek çalışma ortamı ve şekli ile ilgili yaşadıkları sorunların çözümünde, Sağlık Bakanlığı ile istenen diyalog ve iletişimin kurulamaması nedeniyle 27 Aralık 2021 tarihinde başlattığımız eylemlilik sürecimiz genişletilerek bugüne kadar gelindi.

6 Ocak 2022 tarihinde sayın Başbakan, iyi niyet misyonu çerçevesinde başkanımızı telefonla arayarak, yaşadığımız sorunların çözümüne yardımcı olup eylemlerin sonlandırılmasına yönelik sendikamıza davette bulunmuştur.

7 Ocak 2022 de başbakanlıkta gerçekleşen görüşme neticesinde bazı konularda uzlaşmaya varılmış, bazı konularda da uzlaşıya yönelik randevular alınıp, adımlar atılmıştır.

Şöyle ki;

** 10 Ocak 2022 tarihi itibarı ile devlet hastanelerinde nöbet tutan hekimlerin ‘’yemek hakkı’’ verilmeye başlanacaktır.

**10 Ocak 2022 tarihinde, 8 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilemeyen teknik kurulun yapılması konusunda söz alınmıştır.

Yukarıda sayılan iki sorunun çözülmesi durumunda sendikamız, “poliklinik eyleminin” askıya alınacağı konusunda başbakana sözlü taahhüt vermiştir

Sendikamızın mali konuları içeren talepleri doğrultusunda sayın başbakanın girişimi ile;

11 Ocak 2022 tarihinde Maliye Bakanlığı müsteşarı ile mali konuları görüşeceğimiz bir randevu ayarlanmıştır. Görüşmelerde alınacak sonuçlara göre “kurullarla ilgili alınan eylem kararları” yeniden değerlendirilecektir.

Tüm bu gelişmeler ışığında, sendikamız ile yapılacak tüm istişarelerde sendikamız yasal mevzuatlara uygun, yapıcı, eksikleri tamamlamaya yönelik, halk sağlığını koruyan ve kollayan tavrını bundan önce de olduğu şekilde sergilemeye devam edecektir.

Son olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından 5 Ocak 2022 tarihinde temaslı ve pozitif kişilerin izlemi konusunda alınan kararlar, sendikamız tarafından incelenmekte ve tekrar gözden geçirilmesi konusunda çalışılmaktadır. Hale hazırda devam eden “temaslı personelin çalıştırılmaması'' kararımız geçerliliğini korumaktadır. Bu konuda ve diğer tüm gelişmeler hakkında sendikamız üyelerimiz ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Yönetim Kurulu (a)

Dr. Erol Şeherlioğlu

(Genel Sekreter)”