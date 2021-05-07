Tiken’e maddi yardım ve iş olanağı sözü

Ayşe GÜLER

Hayatına birçok olumsuzluk sığdırmış, 6 kez girdiği Merkezi Cezaevi’nde toplam 4 yılını geçirmiş 23 yaşındaki Onur Tiken’in YENİDÜZEN’in duyurduğu yardım çığlığı, yankı buldu…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, YENİDÜZEN’in bugün ‘Bir gencin yardım çığlığı’ başlığıyla manşetten duyurduğu haberle ilgili harekete geçti.

YENİDÜZEN'e bilgi veren bakanlık yetkilileri, "23 yaşındaki Onur Tiken’e hem maddi yardım hem de iş olanağı yaratabilmek için adım atılacağını" belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile Tiken haftaya Salı günü bir araya gelecek.

Bakan Çağman, Tiken’in zorlu hayat hikayesini kendisinden dinleyecek.

Neler yaşanmıştı?

Hayatına birçok olumsuzluk sığdırmış, toplamı 4 yıl olmak üzere 6 kez Merkezi Cezaevi’nde yatan 23 yaşındaki Onur Tiken, zorluklarla dolu hikayesini YENİDÜZEN ile paylaşmıştı.

SOS Çocuk Köyü ile 7 yaşında tanışan Tiken, 2 kardeşiyle birlikte 15 yaşına kadar orada büyümüştü.

İşlediği hırsızlık suçu nedeniyle aldığı cezanın ardından cezaevinden 3 ay önce çıkan Tiken’in kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşıyordu.

Tiken, “Suç işlemek, cezaevine girmek istemiyorum” diye konuşarak, uyuşturucu ile ilk kez 15 yaşında girdiği Merkezi Cezaevi’nde tanıştığını anlatmıştı.

“İlk uyuşturucuyu cezaevinde içtim. Bir kişi uzattı içtim. Uyuşturucuyu cezaevine gardiyanlar sokuyordu” şeklinde konuşan Tiken, birçok hata yaptığını kabul ediyor, sabıkası yüzünden iş bulamadığını ifade ediyor, “Topluma kazandırılmak istiyorum” demişti.

Tiken, artık sadece kendisine güven duyulan bir işte çalışmak ve geçimini sağlamak istediğini ifade etmişti.

2 ay önce Sosyal Hizmetler Dairesi’ne gittiğini, kalacak yeri olmadığını söylediğini ve yardım istediğini de aktaran Tiken, “Daire’ye iki kez gittim. İkinci gidişimde yalvardım. Kalacak yerim olmadığımı söyledim, suç mu işleyim diye sordum yanıt vermediler” diyerek, yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

Tiken, Kız kardeşinin de Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, diğer kardeşinin ise halen SOS Çocuk Köyü’nde yaşadığını ifade etmişti.