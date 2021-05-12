Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Onur Tiken ile ilgili harekete geçti: Barınma ve iş olanağı

YENİDÜZEN’in ‘Bir gencin yardım çığlığı’ başlığıyla geçtiğimiz hafta duyurduğu haberin ardından Tiken, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile görüştü. Bakanlık, barınma sorunu yaşayan Onur’a Salı gününe kadar Mağusa’da kalabileceği bir yer ayarladı, işe başlaması için girişim yaptı.

ÇAĞMAN: “GENÇLER, SOSYAL YAŞAMA DAHİL OLMALI”… Görüşme sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, “Gençlerin sosyal yaşama dahil olmalarını istiyorum” dedi, bundan sonraki sürecin bakanlığın takibinde olacağını dile getirdi.

TİKEN TEŞEKKÜR ETTİ… Hem barınma hem de iş sorunun çözümlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Onur Tiken ise bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Ayşe GÜLER

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen, art arda birçok olumsuzluk yaşayan, farklı tarihlerde olmak üzere toplam 6 kez Merkezi Cezaevi’ne giren Onur Tiken’den sevindirici haber geldi.

YENİDÜZEN’in ‘Bir gencin yardım çığlığı’ başlığıyla geçtiğimiz hafta duyurduğu haberin ardından Tiken, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, ile görüştü.

Bakanlık, barınma sorunu yaşayan Onur’a Salı gününe kadar Mağusa’da kalabileceği bir yer ayarladı.

Görüşme sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Onur’a Salı gününe kadar Mağusa’da geçici olarak kalabileceği bir ev bulduklarını söyledi, işe başlaması için de bayramdan sonra gerekli görüşmelerin yapılacağını kaydetti.

Çağman, “Gençlerin sosyal yaşama dahil olmalarını istiyorum” diye konuşarak, bundan sonraki sürecin bakanlığın takibinde olacağını dile getirdi.

Gerekli yardımın yapılacağını söyleyen Çağman, “Kendisine de söyledim, bizi üzmesini istemiyoruz. Kafamda kuşku falan yok, sonuna kadar yanındayız” dedi.

Görüşmenin ardından hem barınma hem de iş sorunun çözümlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Onur Tiken ise bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Neler yaşanmıştı?

Hayatına birçok olumsuzluk sığdırmış, toplamı 4 yıl olmak üzere 6 kez Merkezi Cezaevi’nde yatan 23 yaşındaki Onur Tiken, zorluklarla dolu hikayesini YENİDÜZEN ile paylaşmıştı.

SOS Çocuk Köyü ile 7 yaşında tanışan Tiken, 2 kardeşiyle birlikte 15 yaşına kadar orada büyümüştü.

İşlediği hırsızlık suçu nedeniyle aldığı cezanın ardından cezaevinden 3 ay önce çıkan Tiken’in kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşıyordu.

Tiken, “Suç işlemek, cezaevine girmek istemiyorum” diye konuşarak, uyuşturucu ile ilk kez 15 yaşında girdiği Merkezi Cezaevi’nde tanıştığını anlatmıştı.

“İlk uyuşturucuyu cezaevinde içtim. Bir kişi uzattı içtim. Uyuşturucuyu cezaevine gardiyanlar sokuyordu” şeklinde konuşan Tiken, birçok hata yaptığını kabul ediyor, sabıkası yüzünden iş bulamadığını ifade ediyor, “Topluma kazandırılmak istiyorum” demişti.

Tiken, artık sadece kendisine güven duyulan bir işte çalışmak ve geçimini sağlamak istediğini ifade etmişti.

2 ay önce Sosyal Hizmetler Dairesi’ne gittiğini, kalacak yeri olmadığını söylediğini ve yardım istediğini de aktaran Tiken, “Daire’ye iki kez gittim. İkinci gidişimde yalvardım. Kalacak yerim olmadığımı söyledim, suç mu işleyim diye sordum yanıt vermediler” diyerek, yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

Tiken, Kız kardeşinin de Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, diğer kardeşinin ise halen SOS Çocuk Köyü’nde yaşadığını ifade etmişti.