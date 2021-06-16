YENİDÜZEN

“Suç işlemek, cezaevine girmek istemiyorum” diyerek, yardım çığlığında bulunmasına rağmen yetkililerin ‘sessiz’ kaldığı 23 yaşındaki Onur Tiken, 'sirkat' , 'askeri yasak bölgeyi ihlal' suçlamasıyla tutuklandı.

Tiken’in Kıbrıslı Rum bir vatandaşın şikayeti üzerine 8 Haziran’da gerçekleşen ‘araç hırsızlığı’ ile ilgili başlayan soruşturmada bazı kontrol noktalarında kamera görüntülerinde tespit edildiği gerekçesiyle tutuklandığı polis tarafından mahkemeye aktarıldı.

Aleyhindeki suçlamaları kabul etmeyen, mahkemede söz alarak ‘hırsız değilim’ diyen

Onur Tiken, kendini savundu, olayla bağlantısı olmadığını söyledi.

Suçlama ne?

Polis, 14 Haziran tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye Kıbrıslı bir Rum vatandaşın şikayette bulunduğunu anlattı.

8 Haziran tarihinde Kıbrıs’ın güneyinde Aldora köyünde EYK 363 plakalı aracın çalınarak kuzeye geçirildiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, şikayet üzerine bazı kontrol noktalarında kamera görüntüleri tespit ettiklerini ve görüntülerde zanlı Onur Tiken'in görüldüğünü kaydeden polis, zanlının tutuklandığını aktardı.

Polis, görüntülerde zanlının yüzünde maske olmadığını ellerinde dövmeler olduğunu belirtti. Çalıntı aracın bulunmadığını kaydeden polis soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkemenin söz hakkı vermesi üzerine zanlı kendini savundu.

"Ben hırsız değilim "

Zanlı Onur Tiken, kamera görüntülerinde kendinin olabileceğini ancak araba hırsızlığı ile bağlantısı olmadığını iddia ederek, "ben hırsız değilim" dedi.

Yapılan beyanların ardından Yargıç Temay Sağer, zanlının aleyhindeki suçlamaların araştırılması için 1 gün tutukluluk emri verdi.

Neler yaşanmıştı?

Hayatına birçok olumsuzluk sığdırmış, toplamı 4 yıl olmak üzere 6 kez Merkezi Cezaevi’nde yatan 23 yaşındaki Onur Tiken, zorluklarla dolu hikayesini YENİDÜZEN ile paylaşmıştı.

SOS Çocuk Köyü ile 7 yaşında tanışan Tiken, 2 kardeşiyle birlikte 15 yaşına kadar orada büyümüştü.

İşlediği hırsızlık suçu nedeniyle aldığı cezanın ardından cezaevinden 3 ay önce çıkan Tiken’in kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşıyordu.

Tiken, “Suç işlemek, cezaevine girmek istemiyorum” diye konuşarak, uyuşturucu ile ilk kez 15 yaşında girdiği Merkezi Cezaevi’nde tanıştığını anlatmıştı.

“İlk uyuşturucuyu cezaevinde içtim. Bir kişi uzattı içtim. Uyuşturucuyu cezaevine gardiyanlar sokuyordu” şeklinde konuşan Tiken, birçok hata yaptığını kabul ediyor, sabıkası yüzünden iş bulamadığını ifade ediyor, “Topluma kazandırılmak istiyorum” demişti.

Tiken, artık sadece kendisine güven duyulan bir işte çalışmak ve geçimini sağlamak istediğini ifade etmişti.

2 ay önce Sosyal Hizmetler Dairesi’ne gittiğini, kalacak yeri olmadığını söylediğini ve yardım istediğini de aktaran Tiken, “Daire’ye iki kez gittim. İkinci gidişimde yalvardım. Kalacak yerim olmadığımı söyledim, suç mu işleyim diye sordum yanıt vermediler” diyerek, yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

Tiken, Kız kardeşinin de Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, diğer kardeşinin ise halen SOS Çocuk Köyü’nde yaşadığını ifade etmişti.

YENİDÜZEN’in haberinin ardından Çalışma Bakanlığı Tiken’e ulaşmış, kendisine barınma ve iş olanağı sözü vermişti.

Buna rağmen gerekli adım atılmamış, Tiken sokakta yaşamaya devam etmişti.