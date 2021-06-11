"Halen sokaktayım, mesajlarıma cevap vermiyorlar"

Ayşe GÜLER

Hayatına birçok olumsuzluk sığdırmış, 6 kez girdiği Merkezi Cezaevi’nde toplam 4 yılını geçirmiş 23 yaşındaki Onur Tiken’in yardım çığlığı duyulmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı haberin ardından Onur Tiken’e ‘maddi yardım, kalacak yer ve iş olanağı yaratma’ sözü verse de bu adım hayata geçmedi.

Halen sokakta kalmaya devam eden Onur Tiken bir kez daha YENİDÜZEN’e konuştu, “Bakanlık mesajlarıma bile dönmüyor” dedi.

Tiken, bakanlığın kendisine yalnızca 5 günlük kalacak yer ayarladığını, sonrasında sokaklara geri döndüğünü ifade etti.

Bu sürede part-time olarak çalışabileceği birkaç iş başvurusu yaptığını söyleyen Tiken, kendisine herhangi bir dönüş yapılmadığını kaydetti.

Öte yandan görüş almak için aradığımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Aşam’a ulaşılamadı.

Neler yaşanmıştı?

Hayatına birçok olumsuzluk sığdırmış, toplamı 4 yıl olmak üzere 6 kez Merkezi Cezaevi’nde yatan 23 yaşındaki Onur Tiken, zorluklarla dolu hikayesini YENİDÜZEN ile paylaşmıştı.

SOS Çocuk Köyü ile 7 yaşında tanışan Tiken, 2 kardeşiyle birlikte 15 yaşına kadar orada büyümüştü.

İşlediği hırsızlık suçu nedeniyle aldığı cezanın ardından cezaevinden 3 ay önce çıkan Tiken’in kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşıyordu.

Tiken, “Suç işlemek, cezaevine girmek istemiyorum” diye konuşarak, uyuşturucu ile ilk kez 15 yaşında girdiği Merkezi Cezaevi’nde tanıştığını anlatmıştı.

“İlk uyuşturucuyu cezaevinde içtim. Bir kişi uzattı içtim. Uyuşturucuyu cezaevine gardiyanlar sokuyordu” şeklinde konuşan Tiken, birçok hata yaptığını kabul ediyor, sabıkası yüzünden iş bulamadığını ifade ediyor, “Topluma kazandırılmak istiyorum” demişti.

Tiken, artık sadece kendisine güven duyulan bir işte çalışmak ve geçimini sağlamak istediğini ifade etmişti.

2 ay önce Sosyal Hizmetler Dairesi’ne gittiğini, kalacak yeri olmadığını söylediğini ve yardım istediğini de aktaran Tiken, “Daire’ye iki kez gittim. İkinci gidişimde yalvardım. Kalacak yerim olmadığımı söyledim, suç mu işleyim diye sordum yanıt vermediler” diyerek, yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

Tiken, Kız kardeşinin de Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, diğer kardeşinin ise halen SOS Çocuk Köyü’nde yaşadığını ifade etmişti.

YENİDÜZEN’in haberinin ardından Çalışma Bakanlığı Tiken’e ulaşmış, kendisine barınma ve iş olanağı sözü vermişti.