TIKA BASA EĞİTİM!

“Okullarımız açılmadan yaptığımız basın toplantısında 178 sınıfımızın 30 öğrenciyi aştığını ortaya koymuş ve çift tedrisat uygulamasını önermiştik. 174 öğretmen alımı ile çift tedrisat modelinin uygulanması mümkün iken gereken bütçeyi ayırıp neden harekete geçmiyorsunuz?”

“07:55’te başlayıp 9:55’e kadar aralıksız devam eden ilk üç ders süresince sınıfların havalandırılmamasını sağlık açısından nasıl değerlendirirsiniz?”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından basına dağıtılan fotoğraf eğitimin 'tıka basa' başladığını gözler önüne serdi.

Sendika Başkanı Ozan Elmalı imzası ile yayınlanan basın açıklamasında nüfusu neredeyse 1.000 kişiyi aşan bazı okullarda, 35-40 öğrenciye ulaşan sınıflarda sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığına vurgu yapıldı.

Lapta Yavuzlar Lisesi'nde bir sınıftan görüntü de paylaşılan açıklamada öğrencilerin sınıftaki durumu endişe yaratıyor

Sınıfların çok kabalalık olduğu görülürken sendika açıklamasında “Kalabalık sınıflarda ve okullarda önlem almak için vakaların ortaya çıkmasını mı bekliyorsunuz?” diye soruldu.

Yetkililere atfen soruların da sıralandığı basın açıklamasında “Pandemiden önce de öğrenci sayısı 40’i aşan sınıflarda eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi mümkün değilken, pandemi koşullarında bu durumun ne kadar riskli olduğunun farkında değil misiniz?” denildi.

İşte açıklama:

Yüz Yüze Sürdürülebilir Eğitim İçin Derhal Önlem Alın

Yeni bir eğitim yılının sürdürülebilir bir yapıda olması için sendikamız Mayıs ayından itibaren KTÖS ve KTTB ile detaylı bir çalışma yapmış, 5 Ağustos 2021’de “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Klavuzu”nu kamuoyuyla paylaşmıştır.

Bu kılavuzdaki önerileri dikkate almayan Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri pandemi yokmuşçasına uyulması gereken sosyal mesafe kuralını dikkate almadan okulları yüz yüze eğitime açmıştır.

Nüfusu neredeyse 1.000 kişiyi aşan bazı okullarımızda, 35-40 öğrenciyi ulaşan sınıflarda sosyal mesafenin korunması mümkün değildir.

Bazı okullarımız kapasitesini doldurmuş olmasına rağmen, Bakanlık yazısı ile kayıt yapmaya devam etmekte, bu okullarda sınıflardaki öğrenci sayısının 50’yi aşacağından endişe duyulmaktadır.

Yetkililere buradan bir kez daha sesleniyoruz;

Kalabalık sınıflarda ve okullarda önlem almak için vakaların ortaya çıkmasını mı bekliyorsunuz?

Pandemiden önce de öğrenci sayısı 40’i aşan sınıflarda eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi mümkün değilken, pandemi koşullarında bu durumun ne kadar riskli olduğunun farkında değil misiniz?

Öğrencilerimizin sınıflarında dip dibe olması hangi bilimsel veriye dayanmaktadır.

Okullarımız açılmadan yaptığımız basın toplantısında 178 sınıfımızın 30 öğrenciyi aştığını ortaya koymuş ve çift tedrisat uygulamasını önermiştik. 174 öğretmen alımı ile çift tedrisat modelinin uygulanması mümkün iken gereken bütçeyi ayırıp neden harekete geçmiyorsunuz?

07:55’te başlayıp 9:55’e kadar aralıksız devam eden ilk üç ders süresince sınıfların havalandırılmamasını sağlık açısından nasıl değerlendirirsiniz?

Öngörü ve planlamadan uzak devlet okullarını gözden çıkaran bu anlayışın karşısında olduğumuzu,

bizlerin fırsat eşitliğinin gözetildiği yüz yüze sürdürülebilir eğitimi savunduğumuzu bir kez daha vurgular, bunun ancak sağlıklı ve güvenli okul ortamları yaratılarak mümkün olabileceğinin altını çizeriz.

Yetkililere derhal gereken önlemleri alma çağrısında bulunuruz.

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)