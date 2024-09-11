The Healers Kordonboyu’nda sahne aldı

‘Girne Arkın Group Fest24’ dolu dolu programı ile devam ediyor. 30 Ağustos’ta Girne 16. Ozanköy Pekmez Festivali ile başlayan ve her gün birbirinden özel etkinliklerle devam eden ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında 10 Eylül akşamı, ‘The Healers’ Liman Kordon Sahne’de dinleyici ile buluştu. 11 Eylül Çarşamba akşamı ise Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu ‘Tartüf 24’ sahne alıyor. Girne Amfi Tiyatro’da saat 21:00’de sahnelenecek olan oyun Yaşar Ersoy’un yorum ve yönetmenliği ile sahneleniyor.

‘TARTÜF 24’ sahneleniyor

7. yüzyılda Moliere tarafından yazılan ve sonrasında Nazım Hikmet tarafından kurgulanan ‘Tartüf 24’ oyununda politik güldürünün okları, iki yüzlüğe ve sahtekar yobazlara fırlatılıyor. İnsanları özellikle inançları üzerinden aldatarak din sömürüsü yaparak avcunun içine alıp, çıkar sağlamayı meslek edinmiş iki yüzlü sahtekar yobazları ve bu sahtekar yobazlara körü körüne inananları, komedinin eleştirel dili ile çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor.

Festivalde bu hafta

‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında bu hafta 11 Eylül Çarşamba akşamı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ‘Tartüf 24’ ile sahne alıyor. 13 Eylül’de Girne Amfi Tiyatro ‘Volkan Konak’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Öte yandan bu yıl ikincisi hayat bulacak olan ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. 3 gün boyunca birbirinden özel etkinliklerin yanı sıra birçok lezzetin de bir araya geleceği festival, ziyaretçilere dolu dolu 3 gün sunuyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre tüm etkinlikler için www.girnebelediyesi.com adresinden online bilet veya Girne Belediyesi (danışma) ile Tüm Telsim Shoplar’dan baskı bilet alınabileceği belirtildi.