"Tetikçiye silah temin ettikleri tespit edildi"

Lefkoşa’da Uluhan Oto Galeri’ye yönelik silahlı saldırı düzenleyen 16 yaşındaki A.K. ve onu azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan B.A.’nın ardından olayda kullanılan tabanca ile bağlantılı olduğu tespit edilen baba ve oğulları F.Y., E.Y. ve A.Y. de tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, soruşturma kapsamında 3 zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıdemli Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen davada İddia Makamı adına Savcı Hasan Boşnak, Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Emrah Turgal’ı tanık olarak dinletti.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emrah Turgal, zanlıların “Tahammüden adam öldürmeye teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Yaralama” “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Meskûn mahalde ateş açma” ve “Kasti Hasar” suçlamalarından methalder olduklarını kaydetti.

“Tetikçiye tabancıyı teslime eden araç zanlıların tasarrufunda çıktı”

Polis, Uluhan Oto Galeri’ye 5 el ateş açan zanlı A.K.’nin, oto galeri çalışanları Eyüp Bilgi ile Hidayet Duran'ın yaralanmasına neden olduğunu mahkemeye hatırlattı.

İncelenen kamera görüntülerinde, 16 yaşındaki A.K.’ye tabancayı teslim eden aracın, zanlılar F.Y., E.Y. ve A.Y.’nin tasarrufunda olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını kaydeden polis, üç zanlının da ev ve iş yerlerinde arama yapılarak birçok materyalin emare alındığını belirtti.

“Araç, zanlıların annesine ait çıktı”

Zanlı F.Y.’nin verdiği ifadesinde olayla bağlantıları olmadığı yönünde sözlü beyanda bulunduğunu belirten polis Turgal, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera kayıtlarının olduğunu, ayrıca zanlı F.Y.’nin polise verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini söyledi.

Savcı Hasan Boşnak’ın kamera görüntülerindeki araçla ilgili bir sorusuna yanıt veren Emrah Turgal, söz konusu aracın zanlıların annesinin adına kayıtlı olduğunu, ancak aracın tasarrufunun kendilerinde olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Zanlıların avukatı, E.Y. ve A.Y.’nin aleyhinde suça bağlayıcı bir unsur olup olmaması sorusuna da yanıt veren polis, araştırmanın sürdüğünü söyledi.

Mahkeme zanlıların 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Başkent Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto isimli iş yerine güpegündüz silahlı saldırı düzenlenmişti. Motosikletle olay yerine giden saldırgan, galeri önünde durarak iş yerine ateş açmış, iki kişi yaralanmıştı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Yaklaşık 12 saatlik aramanın ardından zanlı A.K. Lefkoşa’da yakalanmıştı. Zanlının üzerinden 2 adet tabanca, 2 şarjör ve 15 adet canlı mermi çıkmıştı.

Zanlı mahkemeye çıkarılarak hakkında soruşturma kapsamında 2 gün tutukluluk emri verilmişti. Zanlı A.K.'nin ifadesine göre azmettirici olduğu iddia edilen 40 yaşındaki B.A. da Mağusa'da tespit edilerek tutuklanmıştı.