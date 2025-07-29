TEREKE İLANI

Lefkoşa Kaza Mahkemesi,

Tereke Tenfiz Salahiyeti

Tereke İstida No.: 287/2025

Lefkoşa sakinlerinden Merhum MULLA HASAN İBRAHİM n/d HASAN İBRAHİM meselesi hakkında;

İHBARNAME

Lefkoşa sakinlerinden MULLA HASAN İBRAHİM n/d HASAN İBRAHİM meselesi hakkında;

Lefkoşa sakinlerinden MULLA HASAN İBRAHİM n/d HASAN İBRAHİM, 1938 tarihinde lefkoşada ikamet ettiği bir esnada vefat eden MULLA HASAN İBRAHİM n/d HASAN İBRAHİM, Terekesine İdare Memuru (Executor) olarak atanmak üzere bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Yetkisi Mukayyitliğine istida dosyalamış bulunmaktadır.

İstida ile yemin belgesinin tasdikli birer suretleri işbu ihbarnameye ekli bulunmaktadır.

Siz, eğer yapılan istidaya itiraz etmek istiyorsanız işbu ihbarnameye ekli istida ve yemin belgelerinin tarafınıza tebliğinden 8 gün zarfında itirazınızı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Yetkisi Mukayyidine yapmalısınız.

NOT: İtiraz şahsen veya Avukat vasıtasıyla yazılı olarak yapılmalıdır. Yapılacak olan yazılı itirazın Lefkoşa Mahkemesi Tereke Tenfiz Yetkisi Mukayyidine ve Mukayyit tarafından imzalı ve tasdikli bir suretinin de Müstedinin kendisine veya tebliğ adresine, aynı günde vermek veya tebliğ ettirmek suretiyle yapılmalıdır.

Müstedinin tebliğ adresi: şirinler sokak 7/b Gönyeli

UĞUR ÖZTÜRK

Tereke İdare Memuru Adına Avukat

Sayın: